Студентка Самарского политеха Ульяна Дюльдина под руководством доцента кафедры «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» Екатерины Сыч разработала новый состав биоразлагаемого полимера на основе крахмала, глицерина, поливинилового спирта и прочих добавок. Материал можно использовать при изготовлении пакетов для покупок и фасовки, одноразовой посуды и сельскохозяйственной плёнки.

Синтетические полимеры производятся из нефти и разлагаются столетиями, создавая глобальную проблему вечных отходов. Биоразлагаемые аналоги необходимы для того, чтобы упаковка после использования безопасно превращалась в компост, возвращая ресурсы в природу без долговременного загрязнения.

Отличие разработки политеховцев — в сырье. Вместо чистого крахмала используется тот, который выделен из отходов пищевого производства: картофельной кожуры, кукурузных початков, жмыха и отжимок от производства соков, остатков зерновых, жома от свёклы и мезги от фруктов и овощей. Благодаря этому конечный продукт имеет низкую себестоимость. Добавки, помимо крахмала, делают материал прочным, как полиэтилен. При этом он полностью разлагается в компосте за 4–6 месяцев.

«Мы создаём упаковку из натурального растительного сырья, заменяя им синтетические полимеры, полученные из нефти. Внешне и по прочности она не уступает обычному пластику, но имеет ключевое отличие: в природных условиях такой материал полностью разлагается за несколько месяцев, превращаясь в безопасный компост, — объясняет Ульяна Дюльдина. — Это помогает решить проблему переполненных свалок и загрязнения окружающей среды микропластиком».

Процесс разложения запускают природные микроорганизмы — бактерии и грибки. При наличии влаги и тепла они расщепляют крахмальную основу материала на воду, углекислый газ и безопасный гумус.

Это не первый опыт специалистов Самарского политеха в разработке биоразлагаемых материалов. В 2024 году студенты высшей биотехнологической школы создали упаковку на основе чистого крахмала, пивной дробины и уксусной кислоты. Новая разработка отличается составом и использованием крахмала, полученного из отходов производства пищевой промышленности.

В настоящее время полностью отработана рецептура, получены образцы, которые прошли первичные испытания в лаборатории на механическую прочность и скорость биодеградации. Результаты подтвердили заявленные характеристики. Идёт подготовка патентной заявки на состав полимера, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ