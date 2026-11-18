Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации и вручил именные свидетельства «Лауреат стипендии Президента Российской Федерации» в рамках Дня преподавателя высшей школы.

«У нас очень торжественный повод для встречи. Мы вручаем вам, нашим молодым ученым именные сертификаты лауреатов стипендии Президента Российской Федерации. Эти награды были учреждены в текущем году по решению бюро Совета по вопросам назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации в целях публичного признания заслуг молодых исследователей. И вы в полной мере их заслужили. Эксперты высоко оценили актуальность тематики ваших работ, ваш вклад в реализацию приоритетов научно-технологического развития и опыт участия в научно-исследовательских, опытно-конструкторских работах и инновационных проектах. Самарская область всегда была регионом сильных, умных, эрудированных людей, которые находятся на передовой технологий. Самое главное, чтобы потом результаты ваших трудов стали практическими. Задача не только выйти на научную новизну, но еще чтобы потом это приносило пользу экономике через развитие тех или иных направлений технологий, бизнеса, промышленности, чтобы это влияло на создание новых высокотехнологичных продуктов и новых высокооплачиваемых рабочих мест», — сказал глава региона, открывая мероприятие.

Вячеслав Федорищев отметил, что с этого года начали финансировать 20 научных проектов, победителей региональных конкурсов, организованных региональным Правительством совместно с Российским научным фондом: «Это наш вклад региональный в большое дело поддержки молодых ученых. И не только молодых, тех, кто уже состоялся. Здесь паритетное финансирование с Российским научным фондом. Конкурс позволил привлечь в регион 30 миллионов рублей на развитие научной деятельности. Это не так много, как кажется, но это часть большого пазла, который складывается в целом в финансовую поддержку развития нашего сектора».

Губернатор вручил именные свидетельства «Лауреат стипендии Президента Российской Федерации» в рамках Дня преподавателя высшей школы 13 талантливым молодым ученым. А затем в формате общения они представили главе региона свои проекты. Вячеслав Федорищев дал рекомендации в ответ. Он подчеркнул, что важно активно внедрять искусственный интеллект, нейросети в работу, в том числе, например, непосредственно для создания самих проектов, чтобы кратно сокращать время и упрощать работу.

Глава региона пожелал дальнейших успехов всем участникам встречи и подчеркнул: «Самое главное, что у вас горят глаза, у вас получается не разово, а системно, из года в год. Если вы наше будущее, то я за него спокоен!»

Фото: Иван Макеев