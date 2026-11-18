Первая в Тольятти команда по адаптивному баскетболу «Единство Баскет» для детей с ограниченными возможностями здоровья отметила год со дня своего основания. Команда была создана на базе коррекционного центра «Единство» городского округа Тольятти - центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В связи с этим событием Тольятти посетил мастер спорта международного класса, в прошлом игрок сборной России по баскетболу Федор Лихолитов. Он провел для воспитанников «Единство Баскет» тренировку и оценил их прогресс.

«Я помню, каким они были, - отметил баскетболист, - как боялись мяча, не знали, что с ним делать! А сейчас - это просто фантастика, такой прогресс всего за один год. Приятно смотреть, какие они активные на площадке, как четко выполняют задания. Спасибо тренерам, которые вкладываются в них без остатка!»

Проект реализует некоммерческая организация «Больше чем спорт» при поддержке Российской федерации баскетбола.

Фото: минспорта СО