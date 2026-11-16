В УФСИН Самарской области отметили День ветерана уголовно-исполнительной системы

16 ноября отмечается День ветерана уголовно-исполнительной системы.

В УФСИН России по Самарской области прошли праздничные мероприятия, посвященные этой дате. Начальник Управления Алексей Климов поздравил ветеранов, которые, находясь на заслуженном отдыхе, продолжают трудиться в ведомстве, поблагодарив их за многолетнюю службу, профессионализм и преданность избранному делу.

Не остались без внимания и ветераны в подведомственных учреждениях региона. Сотрудники посетили своих бывших коллег, поздравили их с праздником и выразили искреннюю признательность за многолетний труд, верность служебному долгу и вклад в сохранение лучших традиций уголовно-исполнительной системы.

Ветераны — это золотой фонд ведомства, пример стойкости, ответственности и преданности своему делу. Их опыт, мудрость и жизненный путь остаются важной частью истории и настоящего уголовно-исполнительной системы.

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области