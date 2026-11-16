Спортсмены Самарской области - призеры чемпионата и первенства России по роллер-спорту

Санкт-Петербург принял главный российский старт сезона по роллер-спорту в дисциплинах фристайла. В числе участников и призеров соревнований - спортсмены сборной команды Самарской области. Чемпионат России:
Анна Кукушкина - две золотых медали, одна - бронзовая
Вероника Жерельникова - золото
Тимофей Сафаров- бронза
Вероника Жерельникова, обладательница мирового рекорда в дисциплине «фристайл-слалом прыжок в высоту», установила новый личный рекорд - 147 см.
Первенство России 10-18 лет:
Софья Анисимова - золото
Тимофей Сафаров - серебро
Первенство России 8-9 лет:
Екатерина Лобастова - бронза
Фото: минспорта СО