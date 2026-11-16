Школьник из Самары принял участие в III Саммите талантов «Казахстан – Сириус» в Алматы

III Саммит талантов «Казахстан – Сириус» для детей и молодёжи Республики Казахстан и Российской Федерации собрал школьников, педагогов, студентов, молодых учёных и представителей индустрии двух стран и приурочен к III Международному конгрессу молодых учёных. Одним из участников стал Илья Сотников из Самарского регионального центра для одаренных детей.

Школьник активно изучает и применяет технологии ИИ, является призером конкурса «Большие вызовы» и прошел образовательную программу «Большие вызовы» в «Сириусе», а в октябре стал призером Международной олимпиады по ИИ и машинному обучению в Казахстане (FAIO). На Саммите он вместе с командой представил прототип-приложение ИИ-ассистента, помогающего пользователям в исследованиях, учебе.

«На «Больших вызовах» я разрабатывал проект по детекции на картинках в карточках товаров на маркетплейсах. Я выбрал этот проект, потому что мне интересно направление ИИ и сегодня проблема обмана на маркетплейсах за счет картинок, сгенерированных через ИИ, стоит достаточно остро. Я решил разобраться, как это работает и как с этим бороться. В нашем проекте мы показываем, как детекцию ИИ можно интегрировать в бизнес-процессы и насколько это полезно для бизнеса», - отметил Илья Сотников.

Ранее Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что грамотные специалисты по работе с ИИ «остро востребованы и в науке, и в промышленности, и в медицине, и в сельском хозяйстве, и в управлении – во всех тех сферах, где мы боремся за лидирующие позиции и видим для себя точки роста».

Проект «Казахстан – Сириус» реализуется по инициативе президентов двух стран. 28 мая 2026 года, в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Казахстан, подписано межправительственное соглашение о создании в Алматы и Астане Международных школ, Центра по работе с талантами и Молодёжного научно-технологического парка, работающих по модели Президентского Лицея «Сириус» и Образовательного центра «Сириус». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал этот проект прочным мостом доверия и подлинного стратегического сближения двух стран; Президент России Владимир Путин отметил, что он полностью соответствует договорённостям лидеров.

В ноябре около 230 школьников Казахстана и России в командах работали над проектными задачами, которые поставили индустриальные и академические партнёры «Сириуса». Темы — искусственный интеллект, робототехника, космические технологии, биотехнологии и экология; в космическом направлении команды разработали концепции модулей с полезной нагрузкой для спутника формата CubeSat.

Участники и гости Саммита также познакомились с лучшими проектами, выполненными школьниками России и Казахстана в июле 2026 года на научно-технологической программе «Большие вызовы» в «Сириусе».

Фото: «Сириус»