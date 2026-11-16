Юбилейный конкурс молодых музыкантов пройдет в Самаре

С 26 ноября по 2 декабря в Самаре состоится ХХХ Международный конкурс молодых музыкантов имени Д. Б. Кабалевского, один из старейших и наиболее авторитетных в России. В конкурсе примут участие 205 молодых музыкантов из 6 стран и 19 регионов РФ.

История конкурса началась более 60 лет назад, в 1962 году, в Куйбышеве. Тогда по инициативе Городского молодежного клуба (ГМК-62), при активном участии куйбышевских музыкантов и непосредственной поддержке выдающегося композитора, педагога и общественного деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского, прошел первый конкурс молодых пианистов. Со временем конкурс расширил свои границы: сегодня он проходит в 6 номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Академическое сольное пение», «Композиция» и «Музыковедение». В конкурсе участвуют учащиеся и студенты образовательных организаций в возрасте от 10 до 25 лет.

«Этот конкурс по праву считается одним из самых престижных молодежных музыкальных состязаний России. Основанный более 60 лет назад при непосредственном участии композитора, педагога и общественного деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского, он и сегодня с успехом продолжает открывать новые имена, сохранять высокие стандарты исполнительского искусства. Проведение такого престижного творческого соревнования в Самарской области на протяжении многих лет – это не только дань памяти выдающемуся композитору и продолжение академических музыкальных традиций. Конкурс поддерживает талант и трудолюбие молодых исполнителей, помогает им уверенно войти в профессиональное будущее, укрепляет культурные связи между странами и народами», - отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В этом году почетным гостем и членом оргкомитета конкурса им. Д.Б. Кабалевского станет Мария Дмитриевна Кабалевская, дочь композитора, главный редактор журнала «Учитель музыки», президент Фонда Д.Б. Кабалевского.

Впервые на конкурсе работают два дирижера: Михаил Щербаков, дирижер, народный артист России, художественный руководитель Самарской филармонии открывает конкурс, а в третьем, решающем, конкурсном туре и на заключительном концерте за дирижерским пультом – дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Владимир Добровольский. Художественный руководитель конкурса – Владимир Овчинников, заведующий кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, профессор, народный артист РФ.

Мария Дмитриевна вместе с внучатым племянником композитора Василием Щербаковым – профессором Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, профессором Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, профессором Российского государственного социального университета уже бывала на конкурсе и убеждена, что он по- прежнему звучит в духе ее знаменитого отца: «Я помню, он всегда возвращался из Куйбышева после конкурса, такой возвышенно-приподнятый, в отличном настроении. Потому что все получалось, потому что он очень любил детей, любил творить вместе с ними и радовался сам как ребенок, детским успехам».

В 2026 году конкурс посвящен 175-летию образования Самарской губернии, 160-летию Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 120-летию со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, 440-летию Самары, а также историческим традициям конкурса и именам его выдающихся лауреатов прошлых лет.

Среди участников конкурса в 2026 году – Китайская Народная Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республики Узбекистан, Российская Федерация: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Хабаровский край, Волгоградская область, Калининградская область, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Самарская область , Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Челябинская область, Москва, Санкт-Петербург. Юбилейный конкурс привлек внимание студентов консерваторий России, в числе которых Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Российская академия музыки имени Гнесиных, консерватории и институты искусств Санкт-Петербурга, Минска, Уфы, Оренбурга, Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Астрахани, Казани.

На конкурсе ярко звучат не только классические произведения, но и гуманистические педагогические идеи Д.Б. Кабалевского. В ХХI столетии его взгляды на преподавание продолжают транслировать лучшие представители отечественной музыкальной школы. «Еще в прошлом столетии Дмитрий Борисович во многом предвосхитил те процессы, которые мы видим сегодня: стремление к сохранению и воспитанию духовной культуры, признание приоритета культурных и общечеловеческих ценностей, – рассказала Ираида Миронова, музыковед, заместитель директора ГБУК «Агентство социокультурных технологий» по развитию системы художественного образования, заслуженный работник культуры РФ. – Основой содержания образовательного процесса становится духовный диалог разных поколений. Главное не только научить ребенка виртуозному исполнению, но и привить юным дарованиям нравственно-эстетическое отношение к действительности, показать великую силу искусства, помочь ему раскрыться в музыкальном исполнительстве как личность и, в конечном итоге, сформировать личность».

С конкурсом Кабалевского связаны имена выдающихся музыкантов прошлых лет. В разные годы в состав жюри входили знаменитые пианисты Яков Мильштейн, Мария Гринберг, Альберт Тараканов и Алексей Скавронский, Вера Носина, Лидия Муравьева и Лариса Парфенова; композиторы Александр Флярковский и Александр Пирумов, Александр Чайковский, Ефрем Подгайц, Сергей Слонимский. Среди музыковедов в историю конкурса вошли знаковые для отечественной музыки имена Алексея Фере и Инны Касьяновой, Раисы Глезер и Людмилы Соллертинской, Александра Маклыгина, Татьяны Масловской, Дины Кирнарской. Уже в наши дни лауреаты конкурса имени Д. Б. Кабалевского разных лет, лауреаты ЗОЛОТОЙ КНИГИ «Имена молодых дарований Самарской области» с успехом выступают на ведущих мировых сценах, среди них – оперная певица Лидия Фридман (Италия) и пианист Андрей Кудряков (Китай). Их победы и успешный профессиональный путь стали важной страницей в истории конкурса и музыкальной культуры Самарской области.

Конкурс Кабалевского направлен на изучение классического музыкального наследия и современной музыки, на развитие творческого потенциала молодого поколения музыкантов. На легендарной большой сцене Самарской государственной филармонии финалисты конкурса исполнят шедевры мировой классической музыки: произведения П.И. Чайковского, Р. Шумана, Дж. Пуччини, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, С.С. Прокофьева и, конечно же, Д.Б. Кабалевского.

На конкурсных площадках состоятся прослушивания, мастер-классы с участием членов жюри, концерты с участием победителей и призеров. В дни подготовки к конкурсу в музыкальных школах и школах искусств пройдут конференции, лекции, концерты, творческие встречи, демонстрации документальных фильмов о жизни и творчестве Д. Б. Кабалевского, участников конкурса, об истории конкурса. Участники встреч увидят уникальные кадры хроники конкурса, интервью с членами жюри и участниками. Все мероприятия конкурса бесплатны и открыты для широкой аудитории.

Учредитель – министерство культуры Самарской области. Соучредитель — некоммерческий фонд по содействию развитию общего и среднего музыкального образования, музыкальной культуры и исполнительства имени Д. Б. Кабалевского.

Организатор – государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий». Соорганизатор – государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей». Генеральный партнер – государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская государственная филармония».

Партнеры: Самарское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз композиторов России»; Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр художественного образования РАМ им. Гнесиных министерства культуры Российской Федерации; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова»; детская музыкальная школа имени Д. Д. Шостаковича; детская музыкальная школа имени Д. Б. Кабалевского.

По итогам конкурса чествуют не только победителей и призеров, но и концертмейстеров участников, преподавателей, подготовившим участников конкурса, – за высокий профессионализм и педагогическое мастерство. Некоммерческий фонд имени Д. Б. Кабалевского присуждает премии за лучшее исполнение произведений композитора.

Приглашаем присоединиться к зрительской аудитории конкурса. Забронировать билеты можно по ссылке https://kabalevsky2026.timepad.ru/event/4255289/

Фото: департамент информационной политики СО