Жители 15 отдалённых районов Самарской области могут получать налоговые консультации по видеосвязи

УФНС России по Самарской области сообщает о расширении списка населённых пунктов, где можно получить консультацию специалистов налоговой службы в формате видео консультации. Теперь жители 15 отдалённых районов могут получить ответы на налоговые вопросы в своём МФЦ.

Видео консультирование доступно в офисах МФЦ, расположенных в населённых пунктах: Безенчук, Большая Глушица, Шентала, Клявлино, Борское, Большая Черниговка, Пестравка, Хворостянка, Шигоны, Челно-Вершины, Камышла, Кошки, Елховка, Похвистнево.

Онлайн консультации позволяют задать вопросы представителю налоговой службы удалённо на площадках МФЦ. Не нужно ехать в инспекцию специалист разберёт вашу ситуацию и даст персональные рекомендации в онлайн-формате. На приёме вы сможете:

проверить, есть ли задолженность по налогам;

подать заявление на льготы по имущественному, транспортному и земельному налогам;

оформить налоговые вычеты, в том числе по декларации 3-НДФЛ;

разобраться с работой Единого налогового счёта (ЕНС) и возможностями электронных сервисов ФНС;

подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», или восстановить доступ, разобраться с функционалом сервиса.

получить помощь в заполнении документов и ответы на любые актуальные вопросы.

Для записи на видео консультацию необходимо воспользоваться сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» https://order.nalog.ru/.

Записаться можно не ранее, чем за две недели и не позднее, чем за сутки до предполагаемого визита. Для записи предлагаются свободные интервалы времени в соответствии с графиком работы инспекции. После подтверждения талон с информацией о записи придет на вашу электронную почту