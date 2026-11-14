В губернии выбрали победителей «Народной премии 63.RU»

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк и министр экономического развития и инвестиций Анастасия Рыбакова.
Победителей премии определяют не экспертные советы, а сами жители региона путем открытого голосования.
Павел Финк поприветствовал финалистов премии от лица губернатора и объявил победителя в одной из ключевых номинаций — «Сделано в Самарской области».
Победителями второй «Народной премии 63.RU» стали:
«Сделано в Самарской области» — «Пестравка»;
«Спортивный центр года» — «Ботек»;
«Кофейня и кондитерская года» — «Белотурка»;
«Инновационный бизнес года» — «БКК»;
«Детский развлекательный центр года» — аттракцион-кафе «Три медведя»;
«Ресторан года» — «Перчини»;
«Образовательный центр года» — Happy Panda;
«Отдых года» — «Самарские термы»;
«Стоматология года» — «Зубастик»;
«Медицинский центр года» — «А2Мед»;
«Автомобильный бизнес года» — «МАНГО Детейлинг»;
«Бизнес года (выбор редакции)» — галерея «Виктория».
Фото: Минэкономразвития Самарской области