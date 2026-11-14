В губернии выбрали победителей «Народной премии 63.RU»

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк и министр экономического развития и инвестиций Анастасия Рыбакова.

Победителей премии определяют не экспертные советы, а сами жители региона путем открытого голосования.

Павел Финк поприветствовал финалистов премии от лица губернатора и объявил победителя в одной из ключевых номинаций — «Сделано в Самарской области».

Победителями второй «Народной премии 63.RU» стали:

«Сделано в Самарской области» — «Пестравка»;

«Спортивный центр года» — «Ботек»;

«Кофейня и кондитерская года» — «Белотурка»;

«Инновационный бизнес года» — «БКК»;

«Детский развлекательный центр года» — аттракцион-кафе «Три медведя»;

«Ресторан года» — «Перчини»;

«Образовательный центр года» — Happy Panda;

«Отдых года» — «Самарские термы»;

«Стоматология года» — «Зубастик»;

«Медицинский центр года» — «А2Мед»;

«Автомобильный бизнес года» — «МАНГО Детейлинг»;

«Бизнес года (выбор редакции)» — галерея «Виктория».

Фото: Минэкономразвития Самарской области