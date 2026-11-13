В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию

В пятницу, 13 ноября 2026 года, утром в Самарской области БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ.

С прискорбием сообщаю, четыре человека – погибли. Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка.

Есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

Информация в данный момент дополняется. Работы ведут экстренные службы. Развернут оперативный штаб.

Телефон помощи: 112", - сообщает глава региона.