В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию

В пятницу, 13 ноября 2026 года, утром в Самарской области БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ.
С прискорбием сообщаю, четыре человека – погибли. Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка.
Есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.
Информация в данный момент дополняется. Работы ведут экстренные службы. Развернут оперативный штаб.
Телефон помощи: 112", - сообщает глава региона.