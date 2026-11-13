Беспилотники начали использовать для выявления экологических нарушений в Самарской области

Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Дроны помогают инспекторам быстрее обследовать большие территории, в том числе труднодоступные участки. Если техника фиксирует признаки возможного нарушения, специалисты выезжают на место для проверки.

С помощью беспилотников уже нашли нарушения при использовании водных объектов. По ним в Отрадном возбудили 25 административных дел. В Ставропольском районе обнаружили несанкционированные свалки, установили их границы и определили характер отходов.

Всего с начала 2026 года в Самарской области рассмотрели 840 дел об экологических правонарушениях. Надзорную деятельность ведут региональное министерство природных ресурсов и экологии совместно с муниципалитетами, пишет Самарская газета.