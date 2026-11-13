Россиян предупредили о волне мошеннических писем через сервис Google

Я нашел ошибку
Главные новости:
IV выставка научно-технического творчества детей и молодежи «#ДВИЖ_ИН_САМ», прошла в Центре профессионального образования Самарской области
От студенческой идеи до производственного решения: в регионе прошла выставка #ДВИЖ_ИН_САМ
Самарский Росреестр с гордостью сообщает, что сотрудник Управления был удостоен высокой награды. 12 ноября в День профсоюзов Самарской области состоялась торжественная церемония награждения.
Сотрудник самарского Росреестра получил медаль за помощь СВО
18 ноября в СОУНБ состоится презентация монографий, подготовленных сотрудниками Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина.
В СОУНБ представят две новые монографии о природе Самарской Луки
Заместитель председателя правительства Самарской области Павел Финк провел встречу с представителями регионального бизнеса.
В региональном Минэкономразвития  отметили бизнес за презентацию региона на крупных форумах
2026-й год объявлен в партии Годом местных отделений — итоги его работы представили на форуме в Москве.
Дмитрий Медведев поддержал инициативы по развитию сети местных отделений «Единой России»
Названа дата введения единых учебников по русскому и литературе
Названа дата введения единых учебников по русскому и литературе
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
Продажи средств от аллергии в Самарской области выросли на 24,32%
Продажи средств от аллергии в Самарской области выросли на 24,32%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.98
0.32
EUR 92.33
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Весь список
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Россиян предупредили о волне мошеннических писем через сервис Google

168
Россиян предупредили о волне мошеннических писем через сервис Google

Мошенники с помощью сервиса Google Data Studio рассылают письма с предложением оформить компенсационные выплаты или подтвердить якобы одобренный денежный перевод. Об этом 13 ноября «Известиям» сообщили специалисты «Лаборатории Касперского».

«Финансовые приманки — классический прием злоумышленников. Они обещают компенсации, неожиданные выплаты или легкий заработок, рассчитывая вызвать у человека интерес и желание поскорее получить деньги. Такие предложения могут выглядеть особенно убедительно, если приходят через известные онлайн-сервисы. Однако важно помнить, что использование легитимной платформы не гарантирует достоверности информации», — отметила старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Осипова.

В письмах получателям предлагают компенсацию за понесенные расходы, дополнительные выплаты или денежный перевод, якобы одобренный финансовой организацией. Для получения средств пользователей просят открыть документ в «Google Презентациях» или пройти опрос в «Google Формах». В материалах мошенники ссылаются на якобы принятые изменения в законодательстве и увеличение периода компенсационных выплат, а также размещают изображения с государственной символикой и сведения о категориях граждан, которым положены деньги.

Для рассылки писем мошенники используют функцию запланированной отправки отчетов по электронной почте в Google Data Studio. Они создают документ с текстом предложения и ссылкой, а затем настраивают автоматическую отправку сообщений на адреса потенциальных жертв. Поскольку письма приходят через легитимный сервис Google и содержат его название, логотип и подпись, у получателей может сложиться впечатление, что сообщения заслуживают доверия.

Еще одна особенность схемы связана со временем отправки: Google Data Studio позволяет запланировать рассылку только на начало или середину часа. Поэтому письма поступают преимущественно в эти промежутки, иногда с отклонением в одну минуту.

Эксперты рекомендуют критически относиться к неожиданным сообщениям о денежных переводах и компенсациях, даже если они приходят через известные сервисы. Информацию о государственных мерах поддержки следует проверять на официальных ресурсах ведомств, не переходя по ссылкам из подозрительных писем. Также специалисты советуют не вводить личные данные, реквизиты банковских карт и коды подтверждения на сомнительных сайтах и использовать защитные решения для блокировки фишинговых ресурсов.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский любитель игр стал жертвой аферистов
13 ноября 2026, 11:49
Самарский любитель игр стал жертвой аферистов
Сотрудник интернет-магазина написал, что приобрести товар можно в рассрочку. Мужчине предлагалось оплатить 32 000 рублей в течение четырех месяцев. Криминал
242
Юрист из Самары стала жертвой мошенников: потеряно более 3 миллионов рублей
12 ноября 2026, 13:28
Юрист из Самары стала жертвой мошенников: потеряно более 3 миллионов рублей
Неизвестный связался с женщиной через мессенджер и представился работником финансовой организации. Криминал
418
В Самаре мужчина вместо театра отдал мошенникам более 50 000 рублей
11 ноября 2026, 09:46
В Самаре мужчина вместо театра отдал мошенникам более 50 000 рублей
Мужчина откликнулся на него, после чего через мессенджер с ним связался неизвестный и убедил, что для совершения покупки нужно отправить деньги на указанный счёт. Криминал
500
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
13 ноября 2026  13:53
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
481
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
13 ноября 2026  13:10
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
295
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
13 ноября 2026  10:44
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
212
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
12 ноября 2026  18:11
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
661
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
398
Весь список