Россиян предупредили о волне мошеннических писем через сервис Google

Мошенники с помощью сервиса Google Data Studio рассылают письма с предложением оформить компенсационные выплаты или подтвердить якобы одобренный денежный перевод. Об этом 13 ноября «Известиям» сообщили специалисты «Лаборатории Касперского».

«Финансовые приманки — классический прием злоумышленников. Они обещают компенсации, неожиданные выплаты или легкий заработок, рассчитывая вызвать у человека интерес и желание поскорее получить деньги. Такие предложения могут выглядеть особенно убедительно, если приходят через известные онлайн-сервисы. Однако важно помнить, что использование легитимной платформы не гарантирует достоверности информации», — отметила старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Осипова.

В письмах получателям предлагают компенсацию за понесенные расходы, дополнительные выплаты или денежный перевод, якобы одобренный финансовой организацией. Для получения средств пользователей просят открыть документ в «Google Презентациях» или пройти опрос в «Google Формах». В материалах мошенники ссылаются на якобы принятые изменения в законодательстве и увеличение периода компенсационных выплат, а также размещают изображения с государственной символикой и сведения о категориях граждан, которым положены деньги.

Для рассылки писем мошенники используют функцию запланированной отправки отчетов по электронной почте в Google Data Studio. Они создают документ с текстом предложения и ссылкой, а затем настраивают автоматическую отправку сообщений на адреса потенциальных жертв. Поскольку письма приходят через легитимный сервис Google и содержат его название, логотип и подпись, у получателей может сложиться впечатление, что сообщения заслуживают доверия.

Еще одна особенность схемы связана со временем отправки: Google Data Studio позволяет запланировать рассылку только на начало или середину часа. Поэтому письма поступают преимущественно в эти промежутки, иногда с отклонением в одну минуту.

Эксперты рекомендуют критически относиться к неожиданным сообщениям о денежных переводах и компенсациях, даже если они приходят через известные сервисы. Информацию о государственных мерах поддержки следует проверять на официальных ресурсах ведомств, не переходя по ссылкам из подозрительных писем. Также специалисты советуют не вводить личные данные, реквизиты банковских карт и коды подтверждения на сомнительных сайтах и использовать защитные решения для блокировки фишинговых ресурсов.