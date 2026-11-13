79% россиян стали больше ценить естественную внешность

Почти 80% россиян за последние два-три года стали больше ценить естественную внешность, а главным признаком привлекательности чаще всего называют ухоженную кожу. При этом на домашний уход большинство тратит не больше 15 минут в день и до 5 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса SOKOLOV Beauty, с которыми 13 ноября ознакомились «Известия».

По данным исследования, естественная внешность стала больше нравиться 79% россиян, тогда как только 21% стали отдавать предпочтение ярким изменениям. Привлекательность респонденты чаще всего связывают с ухоженной кожей (45%), красивой улыбкой (41%), подтянутой фигурой (36%), живой мимикой и обаянием (34%). Выразительные черты лица отметили лишь 14%, а удачный макияж — 9%.

К косметологическим процедурам, которые меняют черты лица, россияне относятся по-разному. Каждый третий занимает нейтральную позицию и считает, что каждый решает сам. Еще 26% относятся к таким процедурам положительно, если результат выглядит естественно, а заметные изменения одобряют лишь 5%. При этом 22% предпочитают внешность без вмешательств, а 16% делают выбор в пользу ухода за кожей.

Чаще всего чрезмерными россиянам кажутся неестественно объемные губы — их назвали 53% опрошенных. Еще 39% отметили лицо без мимики, 26% — слишком высокие скулы и «лисий взгляд», а каждый четвертый — неестественно белые виниры. Плотный макияж в повседневной жизни смущает 21%, наращенные ресницы — 20%. При этом 37% уверены, что почти всегда замечают косметологические вмешательства, треть редко обращает на них внимание, а 30% вовсе об этом не задумываются.