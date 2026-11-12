64% опрошенных самарцев готовы отправиться по местам детских путешествий

В среднем жители Самары готовы потратить на такое путешествие 13 000 рублей. Главными причинами, побуждающими их отправляться в путешествия по знакомым местам, стали ностальгия по детству (53%) и желание ненадолго отвлечься от повседневной рутины (35%). Об этом свидетельствуют результаты опроса «Авито Путешествий», проведённого среди 10 тысяч совершеннолетних россиян в октябре 2026 года.

Запоминающиеся путешествия в детстве были у 81% респондентов. Чаще всего участники опроса вспоминают отдых на море (40%) и поездки в места с уникальной природой — в горы, на озёра и в заповедники (27%)**.

Воспоминания о городских поездках различаются в зависимости от возраста. Молодые люди 18–24 лет чаще вспоминают небольшие исторические города и регионы с самобытными традициями, а респонденты старше 55 лет — крупные культурные центры и мегаполисы.

Среди причин вернуться в знакомые места — желание увидеть, что изменилось, и вновь побывать там, где проходил семейный отдых. Последний вариант назвали 40% опрошенных. Участники в возрасте 18–34 лет чаще других хотят повторить детские фотографии — сделать снимки в тех же местах, где фотографировались много лет назад.

Главным мотивом для путешествия по местам детства стало желание вновь ощутить атмосферу того периода жизни — его отметили 49% респондентов. Ещё 43% хотели бы отвлечься от повседневных дел и сменить обстановку, а 35% — показать близким места, где бывали в детстве.

Самый популярный вариант продолжительности такой поездки — от четырёх до семи дней: его выбрали 38% тех, кто готов отправиться в путешествие в ближайший год. Молодые люди 18–24 лет чаще других рассматривают поездки на один день без ночёвки, а респонденты старше 45 лет — путешествия продолжительностью более недели.

Средний заявленный бюджет составляет 13 900 рублей. У участников в возрасте 65 лет и старше он несколько ниже — 13 100 рублей, а у респондентов 45–64 лет выше — около 14 600 рублей.

Главным препятствием для поездки может стать её стоимость: 34% опрошенных отметили, что путешествие может обойтись дороже, чем они готовы потратить. Респонденты 18–44 лет чаще других указывают на нехватку времени. Участники младше 35 лет чаще отмечают, что знакомые места сильно изменились и возвращаться туда уже неинтересно. Более старшие респонденты опасаются, что реальность не совпадёт с тёплыми воспоминаниями.

Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в октябре 2026 года.

** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%.