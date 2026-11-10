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Каждый третий мобильный игрок в России рискует безопасностью

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Каждый третий мобильный игрок в России рискует безопасностью

Треть (30%) мобильных игроков готовы рискнуть безопасностью ради понравившейся игры — например, скачивать ее из незнакомого источника. Такие данные получили магазин приложений RuStore, международная компания в области кибербезопасности «Лаборатория Касперского» и MMORPG Grand Mobile в ходе опроса о безопасности в мобильных играх.

Большая часть участников опроса отметила, что не соблюдает отдельные правила защиты игровых аккаунтов. Так, 57% не используют разные сложные пароли для своих аккаунтов, а 56% не включают двухфакторную аутентификацию. Кроме того, 44% готовы установить файл, присланный другими пользователями, а 43% переходят по ссылкам от незнакомых игроков и столько же передают свои данные другим людям.

При этом пользователи осознают, что могут столкнуться с киберугрозами. Больше всего опасаются кражи платежных данных — этот вариант выбрали 64% респондентов. Еще 51% беспокоятся о фишинговых ссылках и сообщениях, 47% — о поддельных сайтах и страницах игр, 42% — о загрузке приложений из непроверенных источников, а 38% — о взломе игрового аккаунта.

«Безопасность мобильной игры во многом зависит от того, откуда пользователь ее скачивает. На незнакомых сайтах под видом популярных проектов могут распространяться поддельные приложения и вредоносные файлы. Поэтому следует устанавливать игры из проверенных магазинов приложений, например, в RuStore доступно более 110 тысяч игр и приложений, которые можно безопасно скачать на любое устройство», — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Злоумышленники активно используют интерес пользователей к популярным играм в своих схемах. Например, в 2026 году эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили фишинговые ресурсы, на которых геймерам предлагали оформить предзаказ GTA VI, получить ранний доступ к игре или принять участие в ее тестировании. Так мошенники выманивали у пользователей личные и платежные данные. Также эксперты выявили случаи, когда злоумышленники использовали игровой сервис Steam Workshop для распространения вредоносов, размещая там зараженные обои для рабочего стола: их установка могла привести к краже учетных данных и другой конфиденциальной информации.

«Важно отметить, что развитие искусственного интеллекта упрощает злоумышленникам создание убедительных мошеннических сообщений и поддельного контента. Пользователям необходимо сохранять бдительность на всех этапах взаимодействия с любимой игрой. При этом распознать потенциальный обман самостоятельно бывает непросто. Поэтому дополнительным эшелоном защиты может стать надежное техническое решение. Так, в наших продуктах мы объединили ИИ-технологии с многоуровневой защитой от мошенничества, чтобы закрывать риски на разных этапах — от подозрительной ссылки до попытки списания средств», — рассказывает Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского».

Поддельные APK-файлы и модифицированные версии клиента могут содержать вредоносное ПО и использоваться для кражи игровых аккаунтов. Поэтому необходимо   скачивать Grand Mobile и другие игры только из официальных магазинов приложений и ресурсов проектов.

«В Grand Mobile мы уделяем особое внимание безопасности игроков и защите их данных. Мы отказались от традиционной авторизации по логину и паролю: пользователи могут войти через социальные сети или воспользоваться гостевым режимом. При этом мы рекомендуем привязывать игровой аккаунт к социальной сети — после привязки вход через гостевой идентификатор устройства становится недоступен, что снижает риск несанкционированного доступа.

Grand Mobile также не хранит банковские реквизиты пользователей — данные карт обрабатываются на стороне специализированных платежных провайдеров», — сказал Игорь Сторожук, технический директор Grand Mobile.

*Методология

Опрос проводился среди читателей портала Hi-Tech Mail. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов России.

Теги: Опрос

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