Самарская организация обещала смонтировать холодильное оборудование, но нарушила сроки

Самарская организация, осуществляющая поставки и монтаж холодильного оборудования, заключила договор на оказание своих услуг. По условиям договора подрядчик должен был поставить заказчику холодильное оборудование, провести работы по монтажу и пуско-наладке оборудования, но условия не были выполнены в срок.

Суд, рассмотрев материалы дела, постановил обязать организацию выполнить условия договора. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

За неисполнение судебного решения в установленный законом срок, судебным приставом-исполнителем в отношении должника было вынесено постановления о взыскании исполнительского сбора и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банках.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили организацию исполнить решение суда и выполнить условия договора.