13 ноября (пятница) в 18.30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет вторая лекция из серии встреч, организованных совместно с клиникой доказательной медицины «ДиплоDoc». Ревматолог Анастасия Курносова прочитает лекцию «Безопасный дом (что такое остеопороз, как обезопасить родителей с точки зрения медицины и быта)» (12+). Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

Посетители узнают о типах и причинах остеопороза – заболевания, при котором нарушается структура костной ткани. Почему падения опасны даже с высоты собственного роста? Кому стоит проверить риск переломов? Лектор также расскажет, как сделать дом безопаснее по основным маршрутам и зонам (ванная, кухня, спальня, лестницы) и какое освещение считается надежным. Особое внимание будет уделено медицинской безопасности (разберут основные проблемы со зрением, слухом и головокружением), безвредному движению и подходящей обуви, питанию для костей и действиям после падений.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d3vOm8