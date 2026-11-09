В Чапаевске на автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" перевернулся большегруз

Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Чапаевске.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, сегодня в шестом часу вечера на 95,1 километре автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" водитель автомобиля SHACMAN SX в составе полуприцепа, осуществляя движение из Самары в направлении Саратова, не обеспечив постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил его опрокидывание.

Пострадавший водитель большегруза 1965 года рождения доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники полиции, ликвидируются последствия дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области