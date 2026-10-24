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На ул.Стара-Загора в Самаре столкнулись два автомобиля

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24 октября около дома №31 по ул.Стара-Загора столкнулись автомобили Lada Granta и Exeed.

Сотрудники полиции работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Самаре.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 24 октября текущего года в 11:20 водитель 2007г.р., управляя автомобилем Lada Granta, около дома №31 по ул.Стара-Загора допустил столкновение с автомобилем Exeed под управлением женщины 2002г.р., которая осуществляла разворот. Водителю иномарки оказана разовая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП Самара

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