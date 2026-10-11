В Советском районе  Самары 90-летняя женщина на  переходе попала под колеса автомобиля

В Советском районе, 10 октября, инспекторы дорожно-патрульной службы, прибывшие на место ДТП, установили: в 09:44 66-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Juke, двигался по прилегающей территории возле дома №8, строение 2, по Заводскому шоссе.

В пути следования, при совершении левого поворота на улицу 22-го Партсъезда в направлении улицы Гагарина, допустил наезд на 90-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пешеход госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области