20 ноября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 476 нарушений ПДД РФ, в том числе 7 нарушений правил перевозки детей и 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

По данным, собранным госавтоинспекторами в Октябрьском районе Самары, в 09:10 55‑летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-21102, двигался по улице Революционной со стороны улицы Артемовской в направлении Ключевого проезда. В пути следования, при повороте налево на регулируемом перекрестке с улицей Гагарина, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем LADA Granta, под управлением 45-летнего мужчины, который двигался в прямом направлении. Водитель LADA Granta госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД Россмм по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Россмм по Самарской области