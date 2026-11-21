Доярке из Кошкинского района выплатили 700 тысяч рублей за травмы, которые она получила из-за агрессивного поведения животного. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Женщина пострадала во время работы на сельхозпредприятии в ноябре 2024 года. После происшествия ее госпитализировали. Прокурорская проверка показала, что работодатель нарушил требования охраны труда, и это стало причиной несчастного случая.

Прокуратура через суд добилась для работницы компенсации морального вреда. Предприятие уже перечислило ей деньги, пишет Самарская газета.