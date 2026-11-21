В Самаре пожарные спасли девять человек из пятиэтажного жилого дома на улице Стара-Загора. Среди них оказались трое детей, включая младенца, и маломобильная женщина. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стала неисправность телевизора.

Пожар произошел в Промышленном районе Самары в ночь на 17 ноября, около 03:00. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже. Пламя охватило домашние вещи на площади восьми квадратных метров.

Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники 9-й пожарно-спасательной части. Руководитель тушения Андрей Михайлов направил в здание два звена газодымозащитной службы для поиска людей.

Из-за сильного задымления некоторые жильцы не могли самостоятельно выйти из подъезда. Огнеборцы вынесли с пятого этажа троих детей, в том числе грудного ребенка, и женщину с ограниченной подвижностью. Еще шести жителям четвертого и пятого этажей помогли выбраться с использованием специальных спасательных устройств.

По информации МЧС, всего из дома эвакуировали 11 человек, девятерых спасли. В результате пожара пострадала 65-летняя хозяйка квартиры.

В тушении участвовали сотрудники 9-й, 5-й и 4-й пожарно-спасательных частей, а также Специальной пожарно-спасательной части.

Дознаватели МЧС предварительно установили, что пожар мог возникнуть из-за аварийного режима работы телевизора, пишет Самара-МК.