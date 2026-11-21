Дополнительную плату за поездки в такси с детьми в России могут ограничить на законодательном уровне. Соответствующую инициативу представил вице-премьер РФ Андрей Никитин, который сообщил о подготовке новых правил формирования тарифов.

«Предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — заявил Никитин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам вице-премьера, документ планируют представить для публичного обсуждения в течение ближайших нескольких месяцев. При этом новые требования пока находятся на стадии подготовки и не вступили в силу.

Вопрос доступности такси для семей с детьми начали прорабатывать ранее. В сентябре Минтранс сообщил об утверждении специальной дорожной карты, подготовленной совместно с «Яндексом». Она предусматривает увеличение числа машин с детскими креслами и обучение водителей особенностям таких перевозок. Кроме того, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент со скидками на такси для многодетных семей.