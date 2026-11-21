Самарская область регулярно объявляет режимы воздушной опасности — сирены включали в Самаре и районах области не раз, последний раз буквально 19 ноября 2026 года . При этом памятку МЧС о действиях при атаке беспилотников прочли немногие: в момент тревоги искать её некогда. Эта статья — алгоритм, который стоит знать заранее: что делать, если тревога застала дома, на улице, в машине, и чего делать категорически нельзя. Данные — на 21 ноября 2026 года, по официальным рекомендациям МЧС.

Как выглядит угроза: звуки и признаки

По памятке МЧС, БПЛА можно распознать по характерным признакам

звук : жужжание, похожее на газонокосилку или мопед;

: жужжание, похожее на газонокосилку или мопед; визуально: силуэт на высоте до 100 метров, вспышки или дым при атаке.

Ракетная опасность — отдельный сигнал: включение сирен оповещает именно об этой угрозе, и правила поведения схожи, но масштаб другой (см. статью «Укрытия и оповещение в Самаре»).

Если вы дома: алгоритм

Отойдите от окон — главная опасность в помещении это осколки стекла. Стёкла желательно заранее заклеить крест-накрест скотчем: от снаряда это не защитит, но уменьшит площадь разлёта осколков Спуститесь вниз: подвал, цокольный этаж, подземный паркинг. Если подвала нет — на нижний этаж; чем ниже, тем лучше. Выберите правильную комнату: без окон, между несущими стенами («правило двух стен»). Обычно это ванная, коридор или туалет — сидеть на полу у несущей стены, пригнувшись Не пользуйтесь лифтом — при обрыве питания это ловушка. Если поблизости завал — постарайтесь обозначить своё присутствие: в подвале по нормам ГО на видном месте вешают плакат «Здесь находятся люди»

Ключевое правило МЧС: не покидайте укрытие после первого взрыва. Первые БПЛА часто бывают разведчиками — за ними через 20–30 секунд могут последовать новые удары

Если вы на улице

Найдите ближайшее капитальное здание, подземный переход, паркинг, подвал. Если укрытия рядом нет — лягте на землю, в канаву, за бордюр, закройте голову руками, приоткройте рот: это выравнивает давление при взрыве и защищает барабанные перепонки Двигайтесь зигзагами — это затрудняет наведение Если вас много и укрытия нет — разбегайтесь в разные стороны.

Чего НЕ делать на улице:

не прятаться под автомобилями, у киосков, остановок и деревьев — они не защищают от осколков и ударной волны

не стоять у многоэтажных панельных домов ближе 30–50 метров — риск обрушения конструкций и стекла

не бежать без цели и не создавать панику.

Если вы в машине или транспорте

Автомобиль и общественный транспорт — не укрытие: они не защищают ни от осколков, ни от ударной волны. Алгоритм: остановитесь, покиньте салон, идите к ближайшему капитальному зданию, подземному переходу или паркингу. Не пытайтесь «уехать» — движение привлекает внимание оператора БПЛА. Если беспилотник пикирует — резко затормозите при его приближении и покидайте машину

Как сообщить о БПЛА: номер 112

Увидели дрон — сразу звоните по 112 (или в полицию по 102). Это бесплатно, с любого телефона, даже без SIM-карты и при отрицательном балансе. Диспетчеру нужно сообщить

свои ФИО; точное место и время обнаружения (адрес, ориентиры); количество и тип БПЛА; примерное направление полёта и характер поведения (зависает, барражирует, летит); внешние особенности — размер, цвет, форма.

Важно: не пользуйтесь мобильным телефоном и рацией в непосредственной близости от дрона или его обломков — электроника может повлиять на работу аппарата

Обломки: железное правило — 100 метров

Нашли упавший дрон или его части:

отойдите на не менее 100 метров и предупредите окружающих;

и предупредите окружающих; не трогайте обломки руками и не перемещайте их — они могут быть взрывоопасны или содержать ядовитые вещества

не фотографируйте и не публикуйте кадры и место происшествия в соцсетях, телеграм-каналах и групповых чатах — по официальным предупреждениям, такие данные могут быть использованы в экстремистских целях После атаки: если пострадал ваш дом или машина

Подробная процедура выплат — в следующей статье цикла. Короткий чек-лист первых действий:

безопасность: не входить в помещение при риске обрушения, утечке газа, оголённой проводке; вызвать 112; вызвать полицию по 102 и дождаться наряда: получить талон-уведомление с номером КУСП — без регистрации происшествия в МВД компенсацию не оформить фото и видео повреждений — до разборки завалов, с включённой геолокацией; дождаться акта обследования от комиссии администрации — не подписывать пустой бланк.

Частые вопросы

«Куда звонить, если вижу дрон — 112 или 101?» 112 — единый номер экстренных служб: он и оперативнее, и не требует выбора ведомства. Диспетчер сам подключит нужные службы.

«Можно ли снять дрон на телефон?» Снимать в момент полёта МЧС не запрещает, но приближаться к упавшему аппарату для съёмки категорически запрещено — обломки могут быть заминированы. Публикация места происшествия в соцсетях — под прямым запретом

«Сколько ждать после первого взрыва?» МЧС рекомендует не выходить из укрытия в течение 20–30 секунд после первого удара — возможен второй

«Что делать, если я не слышу сирен?» Ракетная опасность объявляется и через официальные источники: портал губернатора и правительства области, региональные СМИ, экстренные SMS. Проблема «сирены сработали, а я не услышал» решается установкой официальных источников в закладки — и подпиской на них (список — в статье «Укрытия и оповещение в Самаре»).

Полезные ссылки

«Экстренная шпаргалка» (112, МЧС),

«Страхование квартиры» (опция БПЛА), статья 2 цикла (выплаты).