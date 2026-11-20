В Бразилии от 20 до 30 представителей изолированного коренного народа ава-гуажа покинули лес и пришли к людям из-за голода. Об этом 19 ноября сообщила газета The Washington Post, пишут "Известия".

Представители племени, вооруженные охотничьими копьями и украшенные традиционными ожерельями и поясами, подошли к государственному посту, где находились сотрудники из числа коренных жителей. Они попросили предоставить им еду. Получив продукты племенные жители вернулись в лес.

Встречи с представителями ава-гуажа происходили и раньше, но не столь многочисленные.

Инцидент произошел в бразильском штате Мараньян, где проживают более 10 тыс. представителей трех коренных народов. Некоторые общины продолжают вести полностью изолированный образ жизни, избегая взаимодействия с внешним миром.

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