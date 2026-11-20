Сотрудники полиции Самарской области провели профилактические мероприятия, приуроченные к Всероссийскому Дня правовой помощи детям, направленные на повышение правовой грамотности несовершеннолетних и формирование у них навыков безопасного поведения.

Так, в Тольятти, Жигулевске, Чапаевске, Борском, Безенчукском, Похвистневском, Приволжском, Клявлинском, Кошкинском и Челно-Вершинском и Ставропольском районе полицейские подробно разъяснили подросткам, где и каким образом они могут получить бесплатную юридическую помощь, а также рассказали, куда следует обращаться в случае нарушения их прав. Особое внимание сотрудники полиции уделили алгоритмам действий при возникновении сложных жизненных ситуаций.

Сотрудники полиции акцентировали внимание ребят на том, что наряду с правами у несовершеннолетних существуют и обязанности и рассказали подросткам о видах ответственности за противоправные деяния, а также разъяснили основные аспекты безопасной жизнедеятельности.

В завершение встреч участникам вручили информационные памятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области