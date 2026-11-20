«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.

24 ноября

В связи с работами по врезке и установке нового пожарного гидранта с 10:00 до 19:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Кабельная, 9В, 45, 45А.

По адресу ул. Кабельная, 45А будет установлен бойлер.

В связи с ремонтными работами на НСП №36А с 09:30 до 14:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Демократическая, 4, 6, 8, 12/120, 14, 14А, 16.

25 ноября

В связи с заменой задвижки диаметром 150 мм с 10:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. 40 Лет Пионерии, 10-23; Пугачёвский тракт, 8-56; ул. Нефтяников, 3-49; пер. Торговый, 26А; ул. Молдавская, 7-22; ул. Рижская, 5-11; пер. Строителей, 1-11.

По адресам ул. 40 Лет Пионерии, 16 и школа №105 будут установлены бойлеры.

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения с 09:30 до 12:29 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Садовая, 174-188, 192-200, 204, 212; ул. Солнечная, 1-15; ул. 22-го Партсъезда, 221, 223, 227, 227А.

26 ноября

В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм с 09:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120.

По адресу ул. Дыбенко, 114 будет установлен бойлер.

27 ноября

В связи с заменого пожарного гидранта диаметром 300 мм с 09:00 до 16:00 проводятся работы без отключения потребителей. Рекомендуем сделать запас воды.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.