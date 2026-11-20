Более 300 педагогов Самарской области стали участниками семинара Общества «Знание» о безопасности детей в цифровой среде

20 ноября Российское общество «Знание» в рамках проекта Знание.Безопасность провело масштабный семинар для педагогических работников системы образования Самарской области. Мероприятие стало ключевой площадкой для обсуждения вопросов информационной безопасности подрастающего поколения и профилактики вовлечения детей в деструктивные сообщества.

Семинар объединил 300 классных руководителей и кураторов групп, педагогов-психологов, социальных педагогов и заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций Самарской области, курирующих вопросы профилактики. Главная цель – дать педагогам практические инструменты для защиты учеников от современных угроз в сети.

«Очень ценно, что данный семинар имеет практическую направленность. Педагоги получат новые знания о том, как выявить тех ребят, кто попал под влияние или уже демонстрирует приверженность деструктивным идеям, отследить изменения, происходящие в их поведении. Цифровая среда оказывает существенное влияние на молодежь, вовлекая ее в новые формы деструктивного поведения, и педагогам важно овладеть новым инструментарием по воспитанию у ребят умения критически мыслить и владеть правилами цифровой гигиены», - отметила заместитель министра образования Самарской области – руководитель департамента общего образования, проектно-аналитической деятельности и организации отдыха, оздоровления детей министерства образования Самарской области Татьяна Лапшова.

Своим опытом с участниками семинара в Самарской области поделились лекторы Российского общества «Знание»: клинический психолог, заместитель директора Центра психологической безопасности и профилактики деструктивных явлений среди детей и молодёжи в Нижегородской области Елена Замышевская; ассоциированный гештальт-терапевт Общества практикующих психологов «Гештальт-подход», ex-HRD российских ИТ-компаний Татьяна Ширяева; член-корреспондент РАО, руководитель Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования Российской Федерации, профессор Департамента психологии НИУ ВШЭ Ольга Ульянина; автор образовательных проектов и программ «Бюро «ЛАМПА», эксперт Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых», учитель истории ГБОУ СОШ № 358 Санкт-Петербурга Марина Ампилогова.

Программа семинара была выстроена вокруг наиболее острых вызовов, с которыми сегодня сталкиваются школа и семья. Эксперты Общества «Знание» в формате лекций и мастер-классов объяснили, как разворачивается информационная война против России и почему её основной мишенью оказались именно дети; показали, чем на самом деле наполнена цифровая жизнь современного школьника и какие её стороны остаются вне поля зрения взрослых. Отдельное внимание было уделено механизмам вербовки: участники разобрали, какими путями подростков втягивают в деструктивные сообщества и по каким сигналам это можно заметить на самой ранней стадии.

В практической части семинара лекторы Общества «Знание» дали педагогам готовые алгоритмы действий — от фиксации тревожных признаков до предотвращения угрозы, а завершающая лекция помогла выстроить системную работу с родителями.

Напоминаем, чтобы принять участие в проекте Знание.Безопасность и получить доступ к материалам, педагогам необходимо пройти регистрацию .

Кроме того, для учителей разработан бесплатный онлайн-курс « Школа БезОпасности: как выстроить профилактическую работу в классе » на платформе Знание.Академия. Участники получают алгоритмы диагностики рисков и действий в сложных ситуациях: при травле, полиэтнических конфликтах, участии детей в мошеннических схемах, деструктивных субкультурах и асоциальных группах, а также при других угрозах террористического и экстремистского характера.

Помимо этого, в рамках проекта создается просветительский контент. В течение года планируется выпуск 100 сюжетов по данному направлению. Ролики публикуются в официальном аккаунте «Знания» в социальной сети ВКонтакте. Уже сейчас доступны циклы «Грани Безопасности» и «Механика обмана» , ролики-инструкции «Одна ошибка = минус всё» и «Навыки Безопасности» .

Фото предоставлены пресс-службой Российского общества «Знание»