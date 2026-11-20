Кадровый центр «Работа России» помогает участнику специальной военной операции Геннадию Прошину из Безенчукского района получить новую профессию. Специалисты Кадрового центра м.р. Безенчукский пригласили его на заседание клуба «Работа для СВОих» и помогли в организации обучения.

Геннадий Прошин получает профессию «тракторист». Обучение проходит в партнерстве с Безенчукским агротехнологическим техникумом, который расположен на территории района. Это удобно: не нужно тратить время и силы на долгие переезды, вся подготовка идет локально, с упором на практику.

Программа включает теоретическую подготовку по устройству трактора, правилам эксплуатации и технике безопасности, практические занятия на учебной площадке и реальной технике, а также подготовку к сдаче экзаменов для получения удостоверения тракториста-машиниста.

Профессия тракториста сегодня востребована сразу в нескольких сферах. В сельском хозяйстве без нее не обходится посевная и уборочная кампании, в строительстве она нужна для земляных работ, а в ЖКХ – для уборки и благоустройства территорий. Спрос на таких специалистов стабилен, а навыки, полученные на курсах, позволяют быстро выйти на рынок труда и найти работу.

«Для участника СВО возвращение к мирной жизни начинается с уверенности в завтрашнем дне. Мы стараемся дать ему эту опору: помогаем освоить востребованную профессию и найти место, где его опыт и навыки будут ценны. Когда человек видит результат, у него появляется второе дыхание», – отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.

Фото: минтруд СО