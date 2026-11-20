На площадке Исторического парка «Россия – Моя история» в Самаре прошла лекция Российского общества «Знание» под названием «Цена огня: образ Прометея в культуре». Мероприятие собрало всех, кто интересуется историей искусства, философией и современными технологиями. Лектором просветительской организации выступила доктор филологических наук, профессор кафедры философии, истории и теории мировой культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета Ирина Казакова.

Она отметила, что обращение к античному сюжету продиктовано вовсе не желанием пересказать давно известный миф.

«Тема лекции актуальна не как обращение к античному сюжету, а как способ говорить о настоящем: о границах допустимого в науке и технике, об ответственности за создаваемое, о том, что прогресс — это не только расширение возможностей, но и расширение ответственности», — подчеркнула Ирина Казакова.

В ходе встречи слушатели проследили, как менялся образ титана на протяжении веков. Лектор Общества «Знание» объяснила природу мифа и его характерные черты, а затем показала эволюцию героя: от хитреца у Гесиода до благодетеля у Эсхила, от романтического бунтаря у Гёте и Шелли до абсурдного страдальца у Кафки и постмодернистского «неудобного героя» у Мештерхази. Аудитория узнала о первых письменных источниках сказания, о сюжете с Пандорой, об освобождении Прометея Гераклом и о культе титана, отголоском которого стал эстафетный бег с факелом. Особое внимание лектор уделила переосмыслению мифа в Средние века, в эпоху Возрождения, в Просвещении и в романтизме.

Кроме того, Ирина Казакова посвятила часть лекции продолжению этой линии в культуре двадцатого века и в наши дни. Прометей вошел в живопись Пьеро ди Козимо и Рубенса, в музыку Бетховена, Листа и Скрябина, в современное кино, где к образу титана обратился Ридли Скотт, и в философию трансгуманизма.

В заключении лектор Общества «Знание» отметила, что Прометей давно перестал быть только персонажем древнего предания. Он стал символом того, что любой прогресс имеет свою цену, а за полученные знания человечество несет ответственность. «Ящик Пандоры» в этом контексте — не метафора прошлого, а формула нашего отношения к прогрессу.

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Фото предоставлены пресс-службой Российского общества «Знание»