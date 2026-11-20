В Перми стартовали «Игры ГТО» - ежегодный всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне».

В соревнованиях участвуют 180 спортсменов из 23 регионов России.

Впервые в этом году в программу Игр включены соревнования в возрастной категории 50-59 лет.

В составе сборной команды Самарской области как опытные участники соревнований прошлых лет, так и дебютанты. Пятеро из восьми участников - многодетные родители.

Наш регион на Играх представляют: Диана Глухова, Мария Серенкова, Алия Морозова, Светлана Кошелева, Никита Гришин, Руслан Гильмутдинов, Сергей Глушков, Дмитрий Банников.

Фото: минспорта СО