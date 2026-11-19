Торжественная церемония награждения победителей индивидуальных конкурсных треков Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялась в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Среди 60 победителей индивидуальных треков «Учить и учиться» и «СпортТрек» те, кто смог наиболее полно раскрыть свои способности и добиться высоких результатов. В числе сильнейших – два участника из Самарской области.

Более 35 000 заявок поступило в этом сезоне на индивидуальные конкурсные треки проекта «Флагманы образования» – 29 000 старшеклассников, студентов и педагогов стали участниками трека «Учить и учиться» и более 6 000 тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, работающих в сфере физического воспитания детей и молодежи, стали конкурсантами направления «СпортТрек». На протяжении сезона участники прошли несколько этапов конкурсного отбора, каждый из которых давал возможность проявить себя, показать профессиональный потенциал и готовность применять полученные знания на практике.

«Есть профессии, в которых результат работы человека измеряется не только его собственными достижениями, но и тем, как меняются другие люди благодаря его труду. Учитель помогает ребенку поверить в себя, раскрыть способности и найти свой путь. Тренер учит ставить цели, преодолевать трудности, работать в команде и добиваться результата. И те и другие во многом определяют, какими вырастут дети, какие ценности они возьмут с собой во взрослую жизнь и какой вклад смогут внести в развитие страны. Такая работа требует большой ответственности, постоянного профессионального развития, готовности учиться новому и делиться опытом. Все это отличает победителей индивидуальных конкурсных треков проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мы уверены, что знания, опыт и преданность своему делу помогут им воспитать поколение, которое в будущем будет определять развитие нашей страны, сохранять ее ценности и приумножать ее достижения», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В число победителей проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошли два представителя Самарской области:

Евгений Ганжов – директор школы футбольного клуба «Акрон», участник направления «СпортТрек»;

Анна Устименко – учитель школы русского языка и литературы Центра образования «Патриот» городского округа Сызрань, участник индивидуального трека «Учить и учиться».

Профессиональный путь Евгения Ганжова связан с образованием, развитием человека и спортом: он кандидат исторических наук, его педагогический стаж составляет около 15 лет. За это время он прошел путь от учителя истории и обществознания до преподавателя вуза, руководителя образовательных программ и директора школы футбольного клуба «Акрон». В профессию Евгений пришел, потому что всегда верил: образование это возможность повлиять на то, каким человеком станет ребенок. Со временем он понял, что хочет не только учить сам, но и создавать среду, в которой могут развиваться другие педагоги и ученики.

«Для меня победа в направлении «СпортТрек» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это подтверждение того, что образование и спорт гораздо ближе друг к другу, чем может показаться. В своей профессиональной деятельности я занимаюсь развитием образовательной среды, а в спорте постоянно проверяю собственные возможности на длинных дистанциях. И там, и там важны дисциплина, системная работа, умение преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом. Участие в конкурсных испытаниях помогло мне по-новому взглянуть на собственный опыт, выйти за рамки привычных задач и увидеть дополнительные возможности применения спорта в образовании. Я еще раз убедился: спорт – это не только физическая подготовка и результаты. Это сильный инструмент воспитания характера, ответственности и уверенности в себе», – поделился Евгений Ганжов.

Анна Устименко с детства была связана со школой: по-настоящему ее сердце замирало, когда они с мамой за руку шли в школу, которая в глазах ребенка казалась огромным добрым домом. Выбор профессии не был сложным, перед ее глазами долгие годы был идеальный пример наставника и профессионала своего дела – ее мама, поэтому дочь выбрала ту же дорогу. Получив дипломы бакалавра и магистра, Анна вернулась в родную школу уже в роли учителя русского языка и литературы.

«Победа в индивидуальном треке «Учить и учиться» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стала для меня важным подтверждением верности выбранного пути. Мой подход к преподаванию, взаимодействию с коллегами, родителями и детьми основан на доверительном диалоге – пространстве, где рождаются по-настоящему ценные смыслы. Для меня принципиально важно транслировать свой образ мыслей. В этом контексте победа – не финальная точка, а многоточие, символ непрерывного развития. Это импульс, позволяющий двигаться вперед с еще большей скоростью и уверенностью в своих силах. В рамках индивидуального трека я стремилась выйти за рамки академического материализма: изучала актуальные педагогические тренды и внедряла творческие форматы», – подчеркнула Анна Устименко.

На финальном мероприятии победители познакомились с опытом коллег, встретились с признанными представителями своих отраслей и обсудили новые подходы к развитию образования и физического воспитания детей и молодежи.

Финалисты и победители направления «Учить и учиться» прошли программу повышения квалификации «Развитие мотивации к обучению: методы повышения учебной вовлеченности и усиления образовательных результатов» от Центра педагогического мастерства. Также участники трека «Учить и учиться» познакомились с работой московской «Хорошколы» и посетили Московский педагогический государственный университет, где состоялся круглый стол с участием представителей Государственной Думы, Министерства просвещения России и практикующих педагогов.

Для финалистов и победителей направления «СпортТрек» была организована дополнительная профессиональная программа «Спортивная подготовка подростков 14–18 лет: психофизиология, методика и современные технологии». Кроме того, победители «СпортТрека» познакомились со спортивными объектами Москвы, посетили Студенческую баскетбольную ассоциацию и встретились с известным российским лыжником.

Партнеры проекта «Флагманы образования» наградили победителей подарками. Онлайн-школа «Умскул», которая уже 10 лет готовит школьников к ОГЭ и ЕГЭ, вручила победителям «Учить и учиться» фирменные наборы: шопперы, футболки, носки, блокноты, ручки и бутылки-шейкеры. СберОбразование подарило им умные колонки SberBoom, доступ к онлайн-интенсиву по искусственному интеллекту и возможность стать соавторами контента платформы «Ассистент преподавателя». От Сферума и педагогического сообщества «Пульс образования» участники получили умные колонки VK Капсула, подписку на полгода в ВК Музыке и фирменный мерч. Победители «СпортТрека» получили приглашение от АССК России на Всероссийский фестиваль студенческого спорта «УниверЛига», который пройдет в мае 2027 года в Красноярске. Хоккейный клуб «Динамо» Москва подготовил для них подарки и клубную атрибутику, в том числе фирменные шарфы.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).



Фото: «Россия — страна возможностей»