В четверг, 19 ноября, в Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Курс на опережение». Ключевыми темами форума этого года стали внедрение технологий, адаптация к новым условиям рынка и поиск точек роста для бизнеса. Мероприятия первого дня посетили более 350 человек.

Событие, организованное областным минэкономразвития и центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», продлится в течение двух дней. Для участников подготовлена насыщенная программа с участием федеральных и региональных экспертов в бизнесе, продвижении, финансах и других сферах.

Центральным событием первого дня форума стала пленарная сессия «Бизнес 2027: новые условия для развития» с представителями органов исполнительной власти, Центробанка, Корпорации МСП. Участникам рассказали о мерах поддержки, которые действуют для начинающих и действующих предпринимателей, налоговых изменениях. Особый акцент был сделан на финансовых инструментах, искусственном интеллекте и работе на цифровых платформах.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Павел Финк, поприветствовал участников от лица главы региона Вячеслава Федорищева и отметил, что сектор малого и среднего предпринимательства сохраняет устойчивость и продолжает расти — увеличивается количество предпринимателей, налоговых поступлений от ведения бизнеса. Сегодня в Самарской области работает более 140 тысяч субъектов МСП и более 400 тысяч самозанятых граждан.

Говоря о развитии экономики региона, Павел Финк выделил приоритетные направления — это биохимия, робототехника, молодежное предпринимательство, развитие креативных индустрий. Вместе с тем, продолжится развитие традиционных отраслей — автопрома, химии, машиностроения.

«Ежегодно форум становится площадкой для получения актуальной информации от экспертов. Мы надеемся, что в рамках сегодняшнего события участники также найдут новых партнеров, идеи, чтобы развиваться еще более активно», — подытожил Павел Финк.

В первый день форума перед слушателями с лекцией выступил приглашенный спикер из Москвы Алексей Еремин — основатель мета-агентства Rocketmind, создатель бренда Госуслуги. В своем выступлении он рассказал о ключевом навыке будущего — дизайне бизнес-моделей.

Отдельная секция была посвящена проведению закупочных процедур: эксперты рассказали о практиках, требованиях к малому бизнесу, желающих стать поставщиками, и новых правилах работы.

В фойе регионального центра «Мой бизнес» также работала ярмарка локальных брендов. Гости форума могли познакомиться с продукцией производителей Самарской области.

«Форум я посещаю два раза в год — участвую и в ярмарке, чтобы показать наши новинки, и в тематических сессиях. Это важно и полезно, потому что бизнесу нужно быть в курсе всего — новых трендов, изменений в законодательстве. Спикеры приезжают со всей России и делятся опытом, очень много идей забираем и реализуем у себя», — рассказала Оксана Сырова, основательница бренда «Самарское дело».

Форум продолжит свою работу 20 ноября на площадке регионального центра «Мой бизнес». Программа и регистрация — forum.mybiz63.ru.

Фото: Минэкономразвития Самарской области