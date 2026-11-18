В Самаре стало на один автобусный маршрут меньше. Об этом можно судить из постановления, опубликованного на сайте мэрии областной столицы.

Документ, подписанный мэром Самары, вносит изменения в реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта. Одно из решений касается закрытия направления, пишет 63.ру.

«Пункт № 45 исключить», — говорится в постановлении.

Под этим номером в реестре числился автобусный маршрут № 46. Он ходил от автостанции «Аврора» до площади Революции. Его протяжённость составляла 12,65 километра. Автобусы следовали по улицам Авроры, Московскому шоссе, Полевой, Ленина, Первомайской, Галактионовской, Ульяновской и Куйбышева.

До февраля 2026 года это направление обслуживали маршрутки — пассажиры не могли пользоваться льготами при поездках. Затем перевозчик отказался обслуживать маршрут, и у него аннулировали свидетельство.

Почти полгода городские власти искали компанию, которая занялась бы перевозкой пассажиров. Но за несколько месяцев никто не изъявил желания работать на этом направлении. Не помогли даже предложения оставить маршрут на нерегулируемом тарифе.