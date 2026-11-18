Тариф на платные парковки в Самаре в перспективе может зависеть от их загруженности, сообщил глава департамента транспорта администрации Самары Андрей Карпочев на пресс-конференции «Самарской газеты» 18 ноября 2026 года.

Сейчас цена установлена в размере 95 рублей за час. Однако в будущем при низкой заполняемости парковок она может снижаться. Дифференцированный подход — от дешевых до более дорогих зон — позволит гибко регулировать спрос и улучшать оборачиваемость парковок.

Введение платных парковок в Самаре направлено не только на повышение удобства для автомобилистов, но и на увеличение пропускной способности улиц и безопасность дорожного движения, особенно для пешеходов и общественного транспорта, заявил чиновник.

Всего в городе под эти цели определили 28 зон.

— Работа по этому направлению началась в 2014 году: было проведено множество анализов улично-дорожной сети, интенсивности движения транспорта и плотности парковки. По результатам на текущую дату сформирован пакет документов, определяющих юридические аспекты работы платного парковочного пространства, — рассказал Андрей Карпочев.