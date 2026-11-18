17 ноября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек, двое из которых несовершеннолетние, еще один человек погиб.

В Волжском районе инспекторы дорожно-патрульной службы, прибывшие на место ДТП, установили: в 21:13 38-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, двигалась по улице Петра Монастырского поселка городского типа Стройкерамика со стороны Северного шоссе в направлении улицы Анетты Басс. В пути следования, возле дома №2, не выбрала безопасную скорость движения и допустила наезд на припаркованный тягач Mercedes-Benz Axor 1835 LS в составе полуприцепа. Водитель легкового автомобиля доставлена в медицинское учреждение, откуда была отпущена, а ее пассажир – 10-летняя девочка госпитализирована.