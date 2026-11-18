В Сергиевском районе 17 ноября в 18 часов 38 минут спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке городского типа Суходол. На место вызова был направлен автомобиль первой помощи 109-й Части 40-го Отряда. К месту происшествия также были направлены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: легкового Nissan Teana и грузового Faton. К несчастью, в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Специалисты проводили аварийно-спасательные работы: деблокирование тела погибшего, стабилизацию транспортных средств, отключение систем электропитания автомобилей.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"