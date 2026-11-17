16 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

В Кировском районе Самары пострадали пешеходы. 16.11.2026 в 15:35 75-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz G 350, двигался по Московскому шоссе 18 км (дублер) в направлении Московского шоссе 19 км допустил наезд на 2-х пешеходов, которые переходили проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В ДТП телесные повреждения получили 32 и 30-летние пешеходы, им назначено стационарное лечение.