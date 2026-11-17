Невымытая посуда, забытая просьба или телефон во время разговора могут стать поводом для ссоры даже с самым близким человеком. Ювелирный бренд SOKOLOV узнал, из-за каких мелочей жители Самары чаще всего спорят с родными, что помогает им помириться и сколько они готовы потратить на подарок в знак примирения.

Чаще всего из-за мелочей самарцы ссорятся с партнером, так ответили 56% опрошенных. На втором месте оказались родители (40%), а на третьем — дети (19%).



Поводы для разногласий в основном бытовые. Больше половины респондентов (60%) назвали посуду, беспорядок и разбросанные вещи, 35% — забытые просьбы, обещания и важные даты. Еще 27% ссорятся из-за телефона во время разговора, а 24% — из-за опозданий и долгих сборов.



Понять, что близкий человек обиделся, тоже не всегда просто. Чаще всего самарцы замечают это по ответам «нормально» и «ничего» (30%), тогда как прямо о своей обиде говорят в 23% случаев. Еще 16% опрошенных ориентируются на односложные ответы или стикеры, а 13% настораживает внезапная вежливость. Для 6% сигналом становится точка в конце сообщения.



После небольшой ссоры не всем нужны долгие разговоры и извинения — 44% опрошенных просто начинают общаться с близкими как обычно. Помириться самарцам помогают спокойный разговор (49%), искренние извинения (40%), объятия (35%), юмор (25%) и забота (20%).



Подарки тоже становятся способом сделать первый шаг. 36% самарцев и дарили, и получали их в знак примирения, еще 16% только дарили, а 14% только получали. Больше половины опрошенных (52%) готовы потратить на подарок, чтобы помириться, от 3 000 до 5 000 рублей. Еще 32% выбрали сумму от 5 000 до 10 000 рублей, а 11% — от 10 000 до 20 000 рублей.



После примирения самарцам было бы особенно приятно получить приглашение на ужин (46%) или совместную поездку (37%). Билеты в театр, на концерт или другое мероприятие выбрали 31%, любимое блюдо или сладости и букет цветов – по 25%. Украшение хотели бы получить 21% опрошенных, а косметику или парфюмерию – 20%.



«Украшение может стать приятным знаком внимания после ссоры, особенно если человек хорошо знает вкусы близкого. Сейчас актуальны модели с плавными линиями, округлыми и овальными формами, мягкой геометрией, а также украшения с объемными, скульптурными элементами. Например, это могут быть серьги-кольца, подвески в форме капли или кольца с плавными силуэтами. Главное, чтобы подарок соответствовал стилю человека и органично вписывался в его привычный образ», — комментирует Таисия Изнова, категорийный директор SOKOLOV.



Среди украшений самым популярным вариантом стало кольцо (28%), следом идут подвеска или кулон (22%) и серьги (18%). Среди косметических подарков лидирует парфюм (55%), а 32% предпочли бы подарочный сертификат, чтобы выбрать все самостоятельно. Декоративную косметику отметили 30%, маски для лица и патчи — 21%, а набор средств для ухода за лицом — 24%.



Впрочем, подарок может стать и поводом для новой ссоры. 19% сталкивались с разногласиями, когда не получали подарок на важную дату, еще 15% ссорились из-за того, что при выборе не учли их вкус и пожелания. Слишком большие траты становились причиной конфликта у 13%, а вот слишком дешевый подарок – лишь у 8% опрошенных.