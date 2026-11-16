7 из 10 опрошенных самарцев поставили себе ЗОЖ-цели на 2027 год

Питаться правильнее в новом году планируют 22% опрошенных, 25% намерены скорректировать вес, а 28% хотят начать больше двигаться.

По данным опроса Авито Услуг, семь из десяти самарцев выбрали на 2027 год хотя бы одну цель, связанную с питанием и здоровым образом жизни. Участники планируют питаться правильнее, больше двигаться и улучшать физическую форму, однако многим мешают уже сложившиеся пищевые привычки, стресс и нехватка времени.

Какие ЗОЖ-цели ставят на следующий год

Опрос Авито Услуг охватил разные задачи, с которыми самарцы подходят к ЗОЖ: от питания до выбора физической активности. Питаться более здорово планируют 22% опрошенных, 28% хотят больше двигаться, например заниматься в спортзале, танцами, йогой или делать утреннюю зарядку. Еще 18% намерены изменить пищевые привычки, в том числе сократить количество сладкого и газировки, 25% хотели бы скорректировать вес, а 15% планируют поддерживать текущую физическую форму.

Что мешает менять привычки

Среди самарцев, которые хотели бы изменить свое питание и сталкиваются с трудностями, 36% связывают их со сложившимися пищевыми привычками, 30% отмечают влияние стресса, а 22% ссылаются на нехватку свободного времени, в том числе на приготовление еды, выбор продуктов и подсчет калорий.

Кроме того, 21% респондентов этой группы связывают трудности с завышенными ожиданиями от результата, а 15% считают, что им мешают слишком резкие ограничения и перфекционизм.

Среди респондентов, ответивших на вопрос о первоочередных изменениях, 32% хотели бы добавить больше физической активности, а 16% стремятся сделать занятия спортом регулярными. Переедание, в том числе вечером или в периоды плохого настроения, отметили 35% участников этой группы, а 31% считают, что пьют недостаточно воды. Хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи хотели бы изменить 19%, а большое количество сладкого или фастфуда в рационе беспокоит 17%.

Обращаются ли самарцы за помощью с питанием

Среди причин, которые мешают менять питание, 12% участников соответствующей группы отмечают, что им не хватает знаний о принципах здорового питания, а 11% называют непонимание потребностей своего организма.

Возможность обратиться к специалисту по питанию рассматривают 40% участников, поставивших себе ЗОЖ-цели, еще 19% уже обращались за такой помощью: около 13% консультировались один-два раза, а около 6% делают это периодически.

При выборе специалиста по питанию участники опроса, которые уже консультировались с нутрициологом или рассматривают такую возможность, чаще всего отмечали важность персонального подхода к рациону и привычкам (43%) и умения мотивировать (34%). Готовность помогать справляться с трудностями без критики за ошибки важна для 19% ответивших на этот вопрос, положительные отзывы и высокий рейтинг специалиста имеют значение для 18%, а постоянное повышение квалификации считают важным 6%. Эти ответы показывают, что доверие также играет роль при выборе исполнителя: пользователям важно знать, к кому они обращаются и каким был опыт других клиентов.

В среднем за одну консультацию с нутрициологом опрошенные готовы заплатить 2 тыс. руб.