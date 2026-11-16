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Из учебника для третьеклассников убрали строфу Пушкина про «выпьем с горя»

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Из учебника для третьеклассников убрали строфу Пушкина про «выпьем с горя»

Из школьного учебника «Литературное чтение» для третьего класса убрали строфу стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер», в которой поэт предлагает няне выпить с горя. На сокращённую версию произведения обратила внимание жительница Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Необычную находку семья сделала во время выполнения домашнего задания. Школьник должен был выучить стихотворение, но учебник остался в машине. Мать предложила воспользоваться сборником произведений Пушкина, однако сын заметил, что в школьной версии некоторых строк нет, пишет Лайф.

«Задали стих, а учебник забыли в машине. Решили учить по сборнику Пушкина, когда дошли до этой фразы — сын начал доказывать, что в учебнике этого нет», — рассказала петербурженка.

Когда семья принесла учебник, слова ребёнка подтвердились. Выяснилось, что из произведения полностью исчезло четверостишие, начинающееся словами «Выпьем, добрая подружка бедной юности моей». Именно в нём содержится знаменитая строка «Выпьем с горя; где же кружка?».

Журналисты проверили издание и установили, что оно входит в действующую серию учебников для начальной школы. При этом под названием стихотворения прямо указано, что текст публикуется в сокращении. Причины исключения именно этой строфы не уточняются.

Пушкин написал «Зимний вечер» в 1825 году, когда находился в ссылке в Михайловском. Стихотворение посвящено зимним вечерам, которые поэт проводил с няней Ариной Родионовной. Произведение впервые опубликовали в 1829 году.

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