Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре

13 ноября в арт-пространстве Самарской областной библиотеки для слепых состоится открытие выставки изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремесел самарских мастеров «Найти свое: прикосновение к истокам» (6+), приуроченной к 175-летию Самарской губернии.



Экспозиция познакомит посетителей с наследием народных промыслов Самарской области. Главное правило выставки - экспонаты можно и нужно трогать. Гости смогут познакомиться с народными костюмами и куклами, изделиями из глины, дерева и лозы, вышивкой и ткачеством, художественной обработкой металла и кружевом.



Выставка полностью адаптирована для незрячих и слабовидящих посетителей - предусмотрены специальные тактильные этикетки со шрифтом Брайля и аудиогиды с тифлокомментариями. Они смогут самостоятельно исследовать экспонаты, а зрячие гости - попробовать воспринимать искусство не только глазами, но и кончиками пальцев.



Открытие выставки «Найти свое: прикосновение к истокам» состоится в 17:00 по адресу: ул. Ярмарочная, 49. Вход свободный. Далее выставка будет доступна с 16 ноября 2026 года по 25 февраля 2027 года с 10:00 до 17:00 (понедельник — пятница). Подробная информация по телефону: 8(846) 310‑02‑13.