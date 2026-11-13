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Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре

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Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре

13 ноября в арт-пространстве Самарской областной библиотеки для слепых состоится открытие выставки изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремесел самарских мастеров «Найти свое: прикосновение к истокам» (6+), приуроченной к 175-летию Самарской губернии.

Экспозиция познакомит посетителей с наследием народных промыслов Самарской области. Главное правило выставки - экспонаты можно и нужно трогать. Гости смогут познакомиться с народными костюмами и куклами, изделиями из глины, дерева и лозы, вышивкой и ткачеством, художественной обработкой металла и кружевом.

Выставка полностью адаптирована для незрячих и слабовидящих посетителей - предусмотрены специальные тактильные этикетки со шрифтом Брайля и аудиогиды с тифлокомментариями. Они смогут самостоятельно исследовать экспонаты, а зрячие гости - попробовать воспринимать искусство не только глазами, но и кончиками пальцев.

Открытие выставки «Найти свое: прикосновение к истокам» состоится в 17:00 по адресу: ул. Ярмарочная, 49. Вход свободный. Далее выставка будет доступна с 16 ноября 2026 года по 25 февраля 2027 года с 10:00 до 17:00 (понедельник — пятница). Подробная информация по телефону: 8(846) 310‑02‑13.

 

 

Теги: Мероприятия

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