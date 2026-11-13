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В Шигонском районе съехал с дороги и загорелся грузовой автомобиль DAF

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В Шигонском районе съехал с дороги и загорелся грузовой автомобиль DAF

13 ноября 2026 года в 2:11 в территориальное пожарно-спасательное подразделение поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 4 километре автодороги Климовка – Левашовка Шигонского района.
На место вызова был направлен дежурный караул в количестве 4 человек личного состава пожарно-спасательной части № 135 Отряда № 37. К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошел съезд с дороги и возгорание грузового автомобиля DAF.
К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.
Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ ликвидировали возгорание автомобиля и провели сбор информации.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП Пожар

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