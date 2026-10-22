В Красноярском районе произошло возгорание в движении автомобиля

21 октября в 19:15 в садовом некоммерческом товариществе «Водинка-2» на улице Степной произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно на место вызова выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 151 пожарно-спасательного отряда № 41 филиала ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС, сотрудники Госавтоинспекции и медработники.

По прибытии было установлено, что произошло возгорание в движении легкового автомобиля ВАЗ 2115.

В ходе аварийно-спасательных работ специалисты потушили возгорание автомобиля, отключили аккумуляторную батарею, провели сбор информации.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"