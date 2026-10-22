"РКС-Самара" выпустили в Волгу сотни тысяч мальков промысловой рыбы

Специалисты «РКС-Самара» выпустили в Волгу больше 220 тысяч мальков промысловой рыбы. Это ежегодное мероприятие по пополнению водных биоресурсов, подготовка к которому ведётся целый год. Рыбу закупают в специальных хозяйствах, которые выращивают мальков. К середине осени рыбы-подростки, их ещё называют сеголетки, набирают нужный вес и адаптируются для самостоятельной жизни в холодной реке, готовятся к «выпускному». Мальков перевозят в контейнерах, с соблюдением температуры и содержания кислорода в воде. Сроки выпуска диктует температурный режим – вода в реке должна быть примерно на 3 градуса ниже условий выращивания.

Несколько лет «РКС-Самара» выпускает в Волгу именно молодь толстолобика. Эта пресноводная рыба семейства карповых хорошо переносит транспортировку, а главное, обладает отличными промысловыми свойствами. До вылова она работает природным фильтром в воде, очищает её от последствий цветения.

Каждый год процесс запуска рыбы проходит в присутствии комиссии Волго-Камского территориального управления Росрыболовства. Это обязательное условие, которое строго соблюдается при выполнении мероприятий по восстановлению и поддержке рыбных запасов в таких объёмах. Только за последние шесть лет «РКС-Самара» выпустили в Волгу почти полтора миллиона мальков толстолобика.

Поддержание биологических ресурсов в источнике водоснабжения – одна из основных задач предприятия, которое обеспечивает миллионный город водой, очищает его стоки и несёт ответственность за экологическое благополучие региона.