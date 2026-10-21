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«РКС-Самара» устранили 626 засоров в сентябре и составили список самых некомфортных домов

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«РКС-Самара» составили список домов, где чаще всего устраняли засоры в сети канализации.

«РКС-Самара» составили список домов, где чаще всего устраняли засоры в сети канализации. Только за сентябрь бригады выезжали по 6 (!) раз по адресам:

- ул. Пролетарская, 169-171

- пр.Карла Маркса, 126а.

Чуть меньше, «всего» по 3 раза выезжали в сентябре по адресам:

- ул. Саранская, 13

- ул. Флотская, 11

- ул. Советской Армии, 233

- ул. Липяговская, 6

- ул. Луначарского, 26

 Всего в сентябре сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей устранили 626 засоров (за год будет больше 6000 случаев). И подавляющая часть из них образовалась из-за грубого нарушения правил водоотведения в многоквартирных домах, когда унитаз и раковина используются как мусорка для твёрдых коммунальных отходов. Дома с наибольшим числом нарушений за 9 прошедших месяцев 2026 года:

11 засоров

- ул. Ново-Садовая, 321-323

- ул. Полевая, 7

- ул. Ялтинская, 7

- ул. Молодогвардейская, 232

10 засоров

- ул. Первомайская, 26

- пер. Тургенева, 23

- ул. Бр.Коростелёвых, 15 и 23

Жить в этих домах некомфортно, отзывы существенно снижают спрос и стоимость такой недвижимости.

Вместе с производственными прочистками и промывками «РКС-Самара» проводит активную профилактическую работу, чтобы повысить коммунальную культуру в обществе, напомнить и разъяснить правила бытового комфорта в многоквартирных домах: специалисты предприятия взаимодействуют с УК, администрациями районов и организациями, проводят образовательные и показательные акции, создают наглядные обучающие материалы.

Система ВОДОотведения предназначена для транспортировки использованной воды с естественными отходами жизнедеятельности человека. А вот салфетки, бумажки, тряпки, средства гигиены, продукты, жир, очистки, стройматериалы, гранулы для лотков нужно выбрасывать только в мусор. Иначе частые засоры станут постоянным признаком дома и лишат всех жителей привычного бытового комфорта.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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