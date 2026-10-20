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В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья

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В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья

На оперативном совещании 19 октября губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что переход к начислению платы за обращение с твердыми коммунальными отходами по количеству проживающих не будет распространяться на многоквартирные дома. Решение принято по итогам анализа возможных последствий для жителей, пишет ГТРК-Самара.

«Ранее поручал проработать вопрос перехода от начисления платы за вывоз ТКО по площади жилья к расчету по количеству проживающих — для индивидуальных домов. Параллельно дал поручение правительству оценить целесообразность такого же перехода для многоквартирных домов. По итогам оценки установлено, что "подушевой" механизм, выгодный для ИЖС, не подходит для МКД. Тот незначительный экономический эффект, который в теории мог бы получить регоператор, не перевешивает существенное увеличение нагрузки на большое количество семей, в частности на многодетные. Решение принято в интересах граждан: для МКД сохраняется расчет за вывоз ТКО по площади, а не по количеству жителей», — сказал Вячеслав Федорищев.

На совещании также рассмотрели текущую работу системы обращения с отходами. Глава региона сообщил, что Самарская область находится в «зеленой зоне» по ключевым показателям, рассмотренным на федеральном совещании под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева.

Ежедневно на маршруты выходит 303 единицы техники, вывозится более 99% суточного объема отходов. Обновление автопарка продолжается: до конца года план закупки собственной техники регионального оператора предполагается выполнить на 130%. За предыдущие два года в регионе закупили 19,5 тысячи новых контейнеров, продолжается ремонт контейнерных площадок и оборудование новых. Потребность в обновлении инфраструктуры сохраняется — губернатор поручил продолжить работу по привлечению финансирования, в том числе федерального.

В день совещания в Самарской области работала делегация Республики Дагестан, прибывшая для изучения передового регионального опыта обращения с ТКО. Вячеслав Федорищев поблагодарил региональное Минприроды за системную работу, подчеркнув, что положительная оценка коллег не отменяет необходимости устранять проблемы на конкретных территориях.

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