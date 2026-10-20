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Студентов со всей России приглашают принять участие в квесте и битве кейсов по энергоэффективности

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Студентов со всей России приглашают принять участие в квесте и битве кейсов по энергоэффективности

Студенческие команды российских вузов могут присоединиться к участию в двух всероссийских проектах — квесте и битве кейсов «Включай энергоэффективность». Участникам предстоит исследовать, как расходуется энергия в их университетах, найти возможности для ее экономии и предложить реальные решения. Лучшие команды отправятся на Общероссийский слет «зеленых» вузов в апреле 2027 года.

Общероссийский студенческий квест «Включай энергоэффективность» пройдет до 28 февраля 2027 года. Участников ждут практические, исследовательские и творческие задания, например, составить карту энергопотерь в корпусе, найти приборы, которые незаметно потребляют электричество, исследовать утечки тепла, снять видео с полезным энергосберегающим советом и предложить улучшения для своего университета.

Участвовать могут команды по 5–10 студентов любых специальностей — инженерная подготовка не требуется

10 лучших команд станут победителями квеста. По три представителя каждой команды отправятся на Общероссийский слет «зеленых» вузов в апреле 2027 года. Также команды-победители получат тепловизоры, датчики движения, энергоэффективные лампы и другое оборудование.

Узнать подробнее и присоединиться: https://greenuniversity.ru/energy/

Битва кейсов «Включай энергоэффективность» — конкурс для студентов, готовых погрузиться в решение реальных задач своего университета. Командам из 5–10 человек предстоит провести энергоаудит корпуса, этажа или другого объекта вуза, выявить источники неэффективного расходования энергии и разработать проект по их устранению. Участникам предстоит представить свои решения администрации университета.

Конкурсные работы принимаются до 1 февраля 2027 года. По итогам экспертной оценки пять лучших команд выйдут в очный финал, который пройдет в апреле 2027 года в рамках Общероссийского слета «зеленых» вузов. По три представителя каждой команды-финалиста смогут представить свои проекты представителям крупных компаний, пройти прикладную обучающую программу и познакомиться с единомышленниками со всей России. Расходы на участие в слете возьмут на себя организаторы.

Узнать подробнее и присоединиться:https://greenuniversity.ru/bkenergy/

Оба проекта дают студентам возможность применить свои знания на практике, получить опыт командной и проектной работы и внести вклад в повышение энергоэффективности собственного вуза.

Организатор квеста и битвы кейсов — Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА» в рамках программы «Зеленые вузы России». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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