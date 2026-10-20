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В Самарской области стартовал федеральный проект «Женщины за здоровье мужчин»

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В Самарской области стартовал федеральный проект «Женщины за здоровье мужчин»

Проект направлен на повышение мотивации мужчин к профилактике заболеваний и ответственному отношению к своему здоровью через поддержку и просвещение со стороны женщин. Мероприятия проекта охватывают различные районы области.

Стартовым мероприятием проекта стал круглый стол, состоявшийся в Доме профсоюзов. В нем приняли участие ведущие врачи региона, представители духовенства, общественные деятели, специалисты Министерства здравоохранения Самарской области, а также представители регионального отделения Союза женщин России. Целью встречи стала выработка стратегии по сохранению репродуктивного здоровья мужского населения.

Как отметил и.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, диспансеризация репродуктивного здоровья мужчин — это не просто медицинская процедура, а стратегически важное направление.

«Мужское здоровье имеет первостепенное значение, и проект «Женщины за здоровье мужчин» создает уникальную возможность для вовлечения мужчин в заботу о себе, опираясь на поддержку самых близких людей. Мы должны делать все возможное, чтобы профилактика и раннее выявление заболеваний стали нормой, а не исключением. Важность регулярных медицинских осмотров, включая диспансеризацию, невозможно переоценить. Это инвестиция в будущее, в здоровье наших семей», — подчеркнул Сергей Вдовенко.

В ходе мероприятия специалисты обсудили актуальные вопросы сохранения репродуктивного здоровья мужчин, профилактики хронических неинфекционных заболеваний на рабочем месте, а также значимую роль общественных организаций в формировании ответственного отношения мужчин к своему здоровью.

«Мы говорим о здоровье мужчин не как о частной проблеме, а как о вопросе общественной значимости. Именно женщины — жёны, матери, сёстры — часто становятся той опорой, которая помогает мужчине вовремя обратить внимание на своё самочувствие, не откладывать визит к врачу и менять привычки ради долгой и качественной жизни. Проект — это возможность системно поддержать эту важную миссию и дать женщинам нужные инструменты и знания», — отметила председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Идиятуллина.

Практическая реализация проекта на местах уже приносит первые результаты. Так, в Приволжской центральной районной больнице была проведена профилактическая акция. В ней приняли участие 45 жителей Приволжского и Хворостянского районов. Участники акции прошли первичные обследования, по итогам которых им были выданы направления на углубленную диспансеризацию. Кроме того, желающие прошли вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

«Современный подход к заботе о мужском здоровье должен включать в себя ряд обязательных диагностических процедур, направленных на раннее выявление и профилактику заболеваний. Прохождение комплексного обследования позволяет оценить состояние организма и своевременно принять необходимые меры. С этого года в обновленный порядок диспансеризации добавлены важные исследования: оценка репродуктивного здоровья —  анализ на ПСА для мужчин старше 45 лет. Второй этап теперь включает осмотр дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Также появился генетический тест на липопротеин — маркер наследственного риска атеросклероза», — рассказал Сергей Вдовенко.

В завершении круглого стола министерство здравоохранения, Союз женщин Самарской области и Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка подписали соглашение о взаимодействии в проведении с населением разъяснительной работы о важности своевременной профилактики.

Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», реализуемых по решению Президента страны Владимира Путина.

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